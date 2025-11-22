Con un gol de Enzo Fernández, Chelsea venció 2-0 al Burnley y quedó segundo en la Premier League

Sobre el final del partido, Enzo Fernández anotó el segundo tanto del Chelsea para que quedara como único escolta del Arsenal. Pedro Neto había marcado el 1-0.

El Chelsea venció este sábado por 2-0 al Burnley en el estadio Turf Moor, por el encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Premier League, con un gol del mediocampista argentino Enzo Fernández sobre el cierre del encuentro. El primer tanto había sido obra del español Pedro Neto en el primer tiempo.

Con este triunfo, el equipo liderado por el director técnico italiano Enzo Maresca se quedó con el segundo lugar de la tabla de posiciones del campeonato británico, con 23 unidades, 3 menos que el líder Arsenal, que mañana jugará el derbi contra Tottenham. Los Vinotintos, en tanto, quedaron en zona de descenso con 10 puntos.

El gol de Pedro Neto para el 1-0 del Chelsea ¡LOS BLUES SE PONEN EN VENTAJA! Pedro Neto conectó el cabezazo tras el gran centro de Gittens y marca el 1-0 del Chelsea ante Burnley.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tmKJxtko7x — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025 A los 37 minutos, los Blues abrieron el marcador: Pedro Neto cabeceó dentro del área chica y sorprendió al arquero eslovaco Martin Dúbravka para marcar el 1-0 parcial.

En el complemento del encuentro, el conjunto visitante regresó al terreno de juego con la misma actitud que demostró durante los primeros 45 minutos del partido.

A los 88', el ex jugador de River, Enzo Fernández, aprovechó un pase preciso de su compañero Marc Guiu y empujó la pelota al fondo de la red para sentenciar la victoria del Chelsea.