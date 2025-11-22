Video: el planchazo del Colo Barco por el que vio la roja en el RC Estrasburgo ante el Lens

En la derrota del Estrasburgo frente al Lens, Valentín Barco fue expulsado al minuto 77 luego de una dura entrada a un jugador rival.

Tras dar sus primeros pasos en Europa de manera fallida, Valentín Barco logró encontrar su lugar en el RC Estrasburgo, donde rápidamente se amoldó y se convirtió en uno de los mejores jugadores del equipo. De hecho, sus grandes rendimientos hicieron que Lionel Scaloni volviera a convocarlo para la Selección argentina.

Su equipo arrancó muy bien la temporada y este sábado jugó ante el Lens un duelo clave como visitante por los primeros puestos de la Ligue 1, correspondiente a la fecha 13. Las cosas no saldrían bien para los Blanquiazules, que se vieron en desventaja a los 69 minutos por un gol de Ismaëlo Ganiou para los locales.

El planchazo del Colo Barco por el que vio la roja ante el Lens El planchazo del Colo Barco por el que vio la roja ante el Lens Y unos momentos más tarde, a los 77', todo se terminaría de poner cuesta arriba cuando el Colo llegó tarde a la disputa del balón, dejó la pierna alta y le aplicó un fuerte planchazo en la tibia a un jugador rival. El árbitro del encuentro no dudó un instante y le mostró la tarjeta roja directa inmediatamente, mientras el argentino se agarraba la cabeza, no pudiendo creer lo que acababa de suceder.

Ya sin el ex Boca en cancha y con un hombre menos en el tramo final del partido, el Estrasburgo no logró remontar y finalmente perdió por la mínima, lo que lo deja 4° con 22 unidades y se aleja de la punta. El Lens, en tanto, alcanzó provisoriamente el primer puesto de la liga francesa con 28 puntos, los mismas que el Marsella, aunque podría ser superado por el PSG si vence como local a a Le Havre.