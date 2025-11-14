Lionel Scaloni se refirió a la posibilidad de que una de las figuras del Racing de Estrasburgo juegue en diversas posiciones en el campo de juego.

Lionel Scaloni reveló en qué puestos tendrá en cuenta al Colo Barco en la Selección argentina.

Este viernes a partir de las 13:00 (hora de Argentina), la Selección argentina comandada por Lionel Scaloni cerrará el 2025 disputando un amistoso frente a Angola en Luanda en el Estadio 11 de noviembre.

Este partido será más que importante para el cuerpo técnico de la Albiceleste, ya que el próximo partido que tendrán que disputar (recién en 2026) será ante España por la Finalissima. Además, estos amistosos le sirven para poder probar jugadores que no suelen sumar minutos y verlos en cancha pensando en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los que tendrá la gran oportunidad de mostrar todo su potencial es Valentín Barco, quien atraviesa un gran presente en el Racing de Estrasburgo en la Ligue 1. El Colo, a diferencia de otros jugadores, tiene la ventaja de ser polifuncional dentro del campo de juego, ya que puede actuar en diferentes puestos a pesar de haber comenzado su carrera en Boca jugando como lateral izquierdo.

valentin barco.jpg Valentín Barco tendrá su gran oportunidad con la Selección argentina. Instagram @colo.barco Lionel Scaloni reveló en qué puestos tendrá en cuenta al Colo Barco Ante la duda de dónde podría jugar, Lionel Scaloni dejó en claro en qué puestos tendrá en cuenta al Colo Barco en la Selección argentina: “Valentín puede jugar en diferentes posiciones. Nosotros en los entrenamientos lo hemos puesto de lateral y en el medio”, sentenció en conferencia de prensa.