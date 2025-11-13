La tajante respuesta de Scaloni sobre si Messi jugará el Mundial 2026 y a qué dos jugadores destacó

Liones Scaloni habló en la previa del amistoso contra Angola, se refirió de la situación de Messi y remarcó la actitud de dos futbolistas de Argentina.

La Selección argentina jugará este viernes desde las 13.00 su último partido del año y el único amistoso de la fecha FIFA de noviembre ante Angola en Luanda, su ciudad capital. Con varias bajas de jugadores importantes, Lionel Scaloni aprovechará para darle minutos a nombres que no tuvieron muchas oportunidades hasta el momento.

Este jueves, el DT oriundo de Pujato brindó la conferencia de prensa protocolar, en la que además de hablar del encuentro de mañana y del rival, se tomó el tiempo de destacar la actitud de dos que no jugarán por sus respectivas lesiones, pero que aún viajaron junto con la delegación para acompañar al resto de sus compañeros: Lisandro Martínez y Franco Mastantuono.

Scaloni destacó la actitud de Mastantuono y Lisandro Martínez Scaloni destacó la actitud de Mastantuono y Lisandro Martínez "Lisandro no iba a ser convocado en un principio, lógicamente, porque no viene jugando. Todavía en su equipo no volvió a jugar. Pero es un chico que nosotros necesitamos ver cómo está. En el grupo está muy bien y lo tenemos bien considerado. Es un espaldarazo para que afronte los meses que se vienen y recupere el nivel que sabemos que tiene", señaló respecto del central del Manchester United, que está en la última etapa de recuperación tras su lesión ligamentaria.

En cuanto al ex River, que tuvo que darse de baja por una pubalgia, apuntó: "Franco primero estaba en la prelista. Cuando nos comunicaron el problema que tenía, nos dijo que le gustaría venir y estar con nosotros. Así que bienvenido sea, porque es un jugador que está con nosotros casi siempre. A nosotros nos gusta que los chicos quieran estar, y además no le demandaba un viaje muy largo. Se agradece ese gesto".