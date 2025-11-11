¿Cuántas chances tiene la Selección argentina de ser bicampeona mundial? La sorpresiva respuesta de Tagliafico

Nicolás Tagliafico analizó las posibilidades de la Selección argentina de repetir el título del mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A menos de un año de que comience a rodar la pelota en Estados Unido, México y Canadá, la Selección argentina se prepara para un Mundial 2026 que promete ser muy peleado, en el que se ilusiona con repetir el título conseguido en Qatar 2022 y bordar la cuarta estrella dorada arriba del escudo.

En casi 100 años de competición y 22 ediciones disputadas, solo dos equipos se consagraron bicampeones del mundo: Italia en 1934 y 1938, y la Brasil en 1958 y 1962. La Scaloneta busca ser la tercera en lograrlo, pero se sabe que no será una tarea sencilla y así lo reconoció este lunes Nicolás Tagliafico, que se encuentra concentrado para el amistoso con Angola.

Tagliafico calculó las chances de Argentina en el Mundial 2026 Tagliafico calculó las chances de Argentina en el Mundial 2026 En diálogo con Radio La Red, le preguntaron, "del 1 al 10", cuántas chances cree que tiene Argentina de repetir el título en el Mundial 2026. El lateral izquierdo sorprendió a sus entrevistadores: "Qué pregunta... Uf. Voy a dar un 5. Ahí te cagué, ja. Ni es poco ni es mucho. Son muchos más equipos también... Vamos de a poco", respondió con prudencia, pero entre risas.

En ese sentido, analizó a los candidatos a quedarse con el campeonato: "Voy a nombrar a los que para mí son los mejores: España; Francia; Alemania, que aunque esté dormido, es Alemania; Portugal...". Y remarcó: "Lo peor es que, al ser más equipos, siento que alguno va a dar sorpresa. Tenés a Marruecos y Japón, por ejemplo. Parece loco, pero al tener un partido más puede ser aún más difícil".