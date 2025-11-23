Con un gol y 3 asistencias de Messi, Inter Miami goleó 4-0 a Cincinnati y se metió en semifinales

El Inter Miami logró por primera vez en su historia el pase a la final del Este de la MLS tras imponerse por 4-0 al Cincinnati a domicilio, con goles de Lionel Messi , Matteo Silvetti y un doblete de Tadeo Allende, (estos últimos tres asistidos todos por la Pulga) en una auténtica lección de fútbol dirigida por Javier Mascherano.

El Jefecito apostó por el joven rosarino Silvetti, de 19 años, en lugar del veterano Luis Suárez, disponible tras cumplir sanción, quizá una de sus decisiones más difíciles como entrenador.

La jugada le salió redonda. En el minuto 18, tras un robo de Jordi Alba en el centro del campo, Lionel Messi abrió a la banda para Silvetti, la conexión rosarina, que se la devolvió con un centro al área que el capitán remató de cabeza lejos de Román Celentano.

Fue el sexto gol del 10 en estos playoffs de la MLS , su número 35 en el campeonato. Además, acarició el segundo tanto minutos después, cuando se plantó solo ante Celentano gracias a una asistencia magistral de Sergio Busquets, pero su remate cruzado se marchó rozando el poste.

Los dos equipos gozaron de ocasiones en este primer tiempo, aunque las más claras fueron para un Inter Miami que mostró su mejor faceta: muy ordenado y peligroso en ataque. Además, se dejó la piel en defensa hasta el último minuto, pese al marcador abultado.

El gol de Silvetti con asistencia de Messi para el 2-0 de Inter Miami

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1992738088242520533?s=20&partner=&hide_thread=false Advantage doubled for @InterMiamiCF!



Perfect set-up from Messi, brilliant finish from Silvetti. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/YRKDSR1nU0 — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

El Cincinnati no pudo pulir sus carencias al descanso, abriendo un segundo tiempo sin rumbo, con un Evander desaparecido y jugando con una marcha menos que las garzas, que no tardaron en ampliar su ventaja. Corría el minuto 57, en una jugada iniciada por Tadeo Allende por la banda derecha para Messi, que habilitó a Silvetti. El joven atacante definió de primera, cruzando el balón fuera del alcance de Celentano.

El local no se había recuperado del golpe cuando, a los cinco minutos y prácticamente defendiendo en su propia área, Leo robó un balón a Evander y galopó, asistiendo al espacio a Allende, que se quedó solo frente al arquero y lo superó sin dificultades.

El gol de Allende con asistencia de Messi para el 3-0 de Inter Miami

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1992739256616235481?s=20&partner=&hide_thread=false THREE FOR MIAMI.



Messi to Allende & @InterMiamiCF are cruising. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/q58eAK70aP — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

El cuarto gol del Inter Miami fue un calco del tercero: una habilitación al espacio de Messi para Allende, que solo tuvo que definir frente a Celentano.

Hat trick de asistencias de Messi para el 4-0 de Inter Miami

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1992742993799856257?s=20&partner=&hide_thread=false Running riot in Cincy.



ANOTHER assist for Messi. ANOTHER finish from Allende. 4-0. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/wWhhbQIKhN — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

La defensa del Cincinnati tendrá pesadillas con Silvetti y Allende corriendo por las bandas, mientras la Pulga dirigía el juego como un auténtico director de orquesta.

El Inter Miami espera ahora rival en la final del Este, que saldrá del enfrentamiento entre Philadelphia Union y New York City, cuya eliminatoria se disputará este domingo por la noche. La final del Este se disputará el próximo fin de semana.

Fuente: EFE

