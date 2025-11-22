La consulta que indignó a Mauricio Pochettino tras el tremendo 5-1 de Estados Unidos a Uruguay: "Odio esa pregunta"

El pasado martes por la noche, la Selección de Estados Unidos comandada por Mauricio Pochettino (con un equipo totalmente alternativo) dio una clase de fútbol magistral y aplastó por 5-1 a la Uruguay de Marcelo Bielsa, quien estuvo muy cerca de ser despedido aunque finalmente seguirá en el cargo.

Esta gran victoria de uno de los anfitriones del Mundial 2026 lo posicionan como una seria amenaza de cara al torneo que se disputará el próximo año. Sin embargo, quien no estuvo nada contento fue Pochettino, ya que en la conferencia de prensa post partido explotó contra algunos periodistas y amenazo con irse de la sala por las preguntas referidas a las ausencias de jugadores supuestamente “habituales" en su nómina.

La consulta que indignó a Pochettino tras el tremendo 5-1 de Estados Unidos a Uruguay "Odio la pregunta de 'sin jugadores habituales'. ¿Qué significa eso? Es Estados Unidos jugando, es la selección nacional. Dejen de pensar así", lanzó el argentino, enojado por las continuas menciones a las bajas de figuras como Pulisic, Mckennie o Weah.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrianSciaretta/status/1990975614648541636?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1990975614648541636%7Ctwgr%5Eb92d4fa61b20d86300303bcd7f674a628b87cb36%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ole.com.ar%2Fusa%2Fseleccion-estados-unidos%2Fdijo-mauricio-pochettino-entrenador-usmnt-seleccion-estados-unidos-bronca-picante-discusion-periodista-victoria-vs-uruguay-amistoso-video_0_5d0XzTkKfz.html&partner=&hide_thread=false Pochettino HATES the mindset of “A” teams, “B” teams, “rotated squads,” “missing regulars,” and all other terms used to describe it



He made that very clear just now after the #USMNT win



“it’s so disrespectful” pic.twitter.com/2iwkQBwmRK — Brian Sciaretta (@BrianSciaretta) November 19, 2025 Ante ello, Mauricio Pochettino aseguró que ningún futbolista tiene su lugar asegurado de cara a la Copa del Mundo: "Cada vez que elegimos un once inicial, es la selección masculina de Estados Unidos jugando. Si me conocen, saben que odio hablar así. Es una falta de respeto. Debemos reconocer el mérito de todos los jugadores.