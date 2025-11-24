El mensaje en redes del primer futbolista de Godoy Cruz que expresa sus ganas de quedarse

Uno de los titulares de Godoy Cruz se expresó en redes. El futbolista se lamentó por el descenso y manifestó: "No prometo palabras, prometo trabajo".

Pasaron 9 días del descenso. El 15 de noviembre de este 2025 quedará en la memoria de los hinchas de Godoy Cruz Antonio Tomba como uno de los más tristes de su historia. El equipo no pudo ganarle a Deportivo Riestra y tras una pésima temporada perdió la categoría, luego de 17 años consecutivos en Primera División.

Desde el final de ese encuentro hasta hoy, muchos de los protagonistas -no todos- fueron apareciendo uno a uno con sus mensajes en redes sociales, ya que ninguno brindó ningún tipo de entrevista.

Este lunes fue el turno de Vicente Poggi, el volante uruguayo de 23 años que fue titular en la mayoría de los encuentros del Expreso en el año, y que llegó al club en febrero del 2024.

vicente poggi Vicente Poggi, volante de Godoy Cruz. Prensa Godoy Cruz Con una particularidad y una diferencia rotunda respecto al resto de los que se expresaron en redes. Poggi mostró sus ganas de continuar en el Tomba de cara a la temporada 2026. "Mi compromiso es claro: trabajar para que el club vuelva a donde tiene que estar. No prometo palabras, prometo trabajo", dijo en la última línea del posteo.

"Me tomé unos días antes de escribir porque necesitaba ordenar la cabeza. Hablar en caliente no sirve y este es un momento para asumir lo que toca. Lo que pasó fue muy duro. La situación nos golpea a todos: a los que estamos adentro y a los que están afuera. Entiendo la bronca del hincha, porque nosotros sentimos lo mismo", destacó el uruguayo.