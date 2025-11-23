Un rebaño de ovejas y cabras circulaba cerca de uno de los barrios mas populares de Mendoza

La imagen fue tomada por una persona que circulaba en su vehículo por la avenida Marciano Cantero en Godoy Cruz.

Una postal de pleno campo pero cerca de uno de los barrios más grandes de Latinoamérica. Si, eso fue lo que registró un mendocino que circulaba con su vehículo por la avenida Marciano Cantero, donde se encontró con un rebaño de ovejas y algunas cabras sin guías, libres y hasta animándose a atravesar la autopista.

La imagen fue registrada este domingo al mediodía en la calle anteriormente denominada Juan Domingo Perón y que desde el fallecimiento del artista fundador de los Enanitos Verdes cambió su nomenclatura. Una arteria que atraviesa el oeste de Godoy Cruz y circula a metros de barrios de mucha popularidad como el Campo Papa y la Estanzuela.

El video de las ovejas y cabras en la avenida Un rebaño de ovejas y cabras en la avenida Marciano Cantero Un rebaño de ovejas y cabras en la avenida Marciano Cantero Entre uno y otro, aproximadamente a la altura de la barriada popular denominada Piedras Blancas, un usuario de MDZ registró el momento cuando desde el interior de su vehículo vio el rebaño de ovejas y cabras que se encontraba al oeste de la avenida.

Una oveja, de hecho, la cruzó poniéndose en riesgo y casi provocando un accidente. Otra buscaba en la corriente de la acequia un hilo de agua del cual poder beber.