Las escuelas de Mendoza tienen más de 1.250 nuevos directivos

La Dirección General de Escuelas cerró el Concurso de Jerarquía Directiva 2025 y confirmó el número de docentes que asumirán cargos directivos.

Más de 1.250 educadores aprobaron las tres etapas del concurso provincial y se convertirán en directores de escuelas de distintos niveles.

La Dirección General de Escuelas confirmó la finalización del Concurso de Jerarquía Directiva 2025. Su última instancia tuvo lugar el jueves pasado con los exámenes de docentes de Primaria de la zona Sur. Laura Tello, directora de Educación Primaria, en el marco del término del concurso, mencionó que ser directora o director hoy implica un desafío grande por las múltiples demandas que enfrentan las escuelas.

Desde la Subsecretaría de Educación, Claudia Ferrari remarcó que el concurso no solo ordena el ascenso dentro del sistema, sino que mejora la profesionalización de quienes aspiran a conducir escuelas. Esa profesionalización se traducirá en prácticas más sólidas dentro de las escuelas, afirmó.

concurso de jerarquia directiva 2025 (3) Con la última instancia tomada en la zona Sur, finalizó el concurso que formó y evaluó a miles de docentes para acceder a cargos directivos. Prensa Gobierno de Mendoza En definitiva, la comunidad educativa confía en que los concursos generan un movimiento positivo interno, porque quienes estudian y rinden también contagian prácticas de trabajo más actualizadas.

Más de 1.250 nuevos directivos El Gobierno escolar confirmó que 1.251 docentes aprobaron todas las instancias y se convertirán en nuevos directores y directoras en los distintos niveles y modalidades. Ferrari señaló que se trata de un número “histórico” para la provincia. En total hubo más de 3.500 inscriptos, aunque 2.439 participaron efectivamente desde la primera instancia. De ese grupo, 2.053 avanzaron a la segunda fase, 1.385 llegaron a la evaluación final y 1.251 lograron el puntaje necesario para obtener el cargo titular.