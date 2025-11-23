Las escuelas de Mendoza tienen más de 1.250 nuevos directivos
La Dirección General de Escuelas cerró el Concurso de Jerarquía Directiva 2025 y confirmó el número de docentes que asumirán cargos directivos.
La Dirección General de Escuelas confirmó la finalización del Concurso de Jerarquía Directiva 2025. Su última instancia tuvo lugar el jueves pasado con los exámenes de docentes de Primaria de la zona Sur. Laura Tello, directora de Educación Primaria, en el marco del término del concurso, mencionó que ser directora o director hoy implica un desafío grande por las múltiples demandas que enfrentan las escuelas.
Desde la Subsecretaría de Educación, Claudia Ferrari remarcó que el concurso no solo ordena el ascenso dentro del sistema, sino que mejora la profesionalización de quienes aspiran a conducir escuelas. Esa profesionalización se traducirá en prácticas más sólidas dentro de las escuelas, afirmó.
Te Podría Interesar
En definitiva, la comunidad educativa confía en que los concursos generan un movimiento positivo interno, porque quienes estudian y rinden también contagian prácticas de trabajo más actualizadas.
Más de 1.250 nuevos directivos
El Gobierno escolar confirmó que 1.251 docentes aprobaron todas las instancias y se convertirán en nuevos directores y directoras en los distintos niveles y modalidades. Ferrari señaló que se trata de un número “histórico” para la provincia. En total hubo más de 3.500 inscriptos, aunque 2.439 participaron efectivamente desde la primera instancia. De ese grupo, 2.053 avanzaron a la segunda fase, 1.385 llegaron a la evaluación final y 1.251 lograron el puntaje necesario para obtener el cargo titular.
La distribución de futuros directivos será diversa: 192 en Inicial, 500 en Primaria, 344 en Secundaria, 142 en Educación de Jóvenes y Adultos, 29 en Centros de Capacitación para el Trabajo y 44 en escuelas de Educación Especial. En los próximos días comenzarán las notificaciones y los actos administrativos para que cada docente asuma su nueva función.