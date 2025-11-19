Presenta:

Es ley el proyecto que busca multar a los padres de los menores que hagan bullying en las escuelas

La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva al proyecto presentado por el Ejecutivo. En qué consiste y cuánto saldrán las multas.

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por unanimidad este martes un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que responsabiliza a los padres de los alumnos que cometan acoso escolar (bullying) en las escuelas, con días de tareas comunitarias o multas económicas.

Desde el Ejecutivo destacaron que, si bien las escuelas cumplen un rol esencial en la detección y contención de esos casos, la primera responsabilidad recae en las familias, que deben acompañar y orientar a sus hijos. El espíritu de la ley apunta a un enfoque preventivo, educativo y restaurativo, con el propósito de involucrar activamente a las familias en esa conexión con el Estado.

El bullying "es una problemática social grave con consecuencias devastadoras para las víctimas, que pueden sufrir daños psicológicos, emocionales y físicos. Si bien las escuelas tienen un papel fundamental en la prevención, la responsabilidad de educar y supervisar a los hijos es, en primera instancia, de los padres o tutores", señala la fundamentación.

Los principios en los que se fundamenta la propuesta es la "Responsabilidad parental y tutelar", ya que reconoce que "los padres tienen un deber de cuidado y supervisión sobre sus hijos". La iniciativa, pretende "hacer a los adultos corresponsables del comportamiento de los niños/as y adolescentes a su cargo, promoviendo una participación más activa".

Sanciones a padres

El proyecto incorpora al Código de Contravenciones de Mendoza los artículos 100 bis, 100 ter, 100 quater, 100 quinquies y 100 sexties. Todos ellos establecen un procedimiento progresivo ante casos de bullying.

En una primera instancia, se prevé la intervención escolar y el acompañamiento interdisciplinario. Si los padres o tutores no colaboran o incumplen las medidas dispuestas, intervendrá el Juzgado Contravencional.

Las sanciones podrán incluir trabajo comunitario de hasta 30 días o multas de 1500 a 3000 unidades fijas, según la gravedad del caso. En situaciones de reincidencia, el juez podrá duplicar las sanciones y ordenar la asistencia obligatoria a talleres o terapia familiar.

Teniendo en cuenta que la Unidad Fija (UF) está en $420, las multas irán desde los $630.000 hasta los $1.260.000 millones. No obstante, a partir del 1 de enero del 2026 con la aprobación de la ley impositiva, la UF pasará a $500, por lo que las multas irán desde los $750.000 a los $1,5 millones.

La diputada Claudia Salas, integrante de la comisión de Cultura y Educación, señaló tras la aprobación: "Es cambiar un paradigma que tiene que ver con un trabajo conjunto entre las familias y Estadio. Implica aplicar sanciones a los padres, madres o tutores de los niños, niñas y adolescentes. Buscamos la protección de los menores y también la sanción a estos padres que no acompañan estos procesos de sus hijos".

