Incendio forestal en Epuyén: investigan si el fuego que arrasó 200 hectáreas fue intencional

El incendio en Epuyén ya arrasó 200 hectáreas y la Justicia investiga si fue provocado por negligencia o intencionalidad.

El subsecretario de Protección Ciudadana de la provincia, afirmó que se trata de un caso de neglicencia o con intencionalidad.

En medio de las alertas meteorológicas que atravesaron algunas provincias de la Patagonia, un gran incendio forestal se desató este lunes en la ciudad de Epuyén, Chubut. Allí, estas condiciones adversas de fuertes ráfagas de viento junto a la baja presión hicieron que los focos de incendio se extendieran, donde al menos 200 hectáreas se vieron afectadas.

Ahora, mientras continúan luchando contra el incendio que, según indicaron, comenzó en zona de El Pedregoso, la Justicia comenzó una investigación para intentar determinar si el incendio forestal se dio por causas naturales, negligencia humana o si fue iniciado de forma intencional. Actualmente trabajan aproximadamente 150 brigadistas, entre otros equipos, para intentar extinguir las llamas.

Las hipótesis sobre el incendio forestal A cargo de la investigación se encuentra la Fiscalía de la Circunscripción de Lago Puelo. La misma se inició en la zona donde aparentemente habría iniciado el incendio, en la zona del Loteo San Francisco, donde analizarán el terreno e intentarán reconstruir la dinámica del fuego. Además, iniciaron la búsqueda de algún material acelerante, algo que reforzaría la teoría de que fue intencional.

Quién también hizo referencia a la posibilidad de que el incendio haya sido intencional fue el subsecretario de Protección Ciudadana de Chubut, Eduardo Pérez, que habló con el medio Radio 3 y expresó: "Con los años que tengo de experiencia, no recuerdo incendios de esta característica en noviembre. Sabíamos que la temporada se iba a adelantar por el invierno seco y estas condiciones que ya veníamos previendo".

Según relató, el incendio se inició en una zona de muy difícil acceso: "Es un incendio activo en un lugar muy empinado, con rocas sueltas y riesgos de derrumbe. Es una zona peligrosa para los brigadistas y se trabaja con mucho cuidado", subrayó.