Incendio forestal en Epuyén: brigadistas luchan contra el fuego y evacúan la zona

El lunes por la tarde se produjo un incendio forestal en Epuyén , la ciudad patagónica ubicada al noreste de la provincia de Chubut . Tras una noche complicada por las condiciones meteorológicas, este martes, las autoridades ordenaron el despliegue de un operativo para combatir las llamas lo antes posible.

Según informaron el jefe del operativo, Luis Fernández, y el director de Protección Civil municipal, Jorge Bonansea, las tareas para combatir el fuego en Epuyén iniciaron a las 7 de la mañana de este martes. Son entre 85 y 90 los brigadistas que trabajan en las zonas críticas y realizan evacuaciones preventivas en los alrededores.

“El movimiento empezó apenas amaneció. Ya empezaron a trabajar desde temprano para reforzar lo realizado ayer y llegar a los focos más altos”, señaló Fernández. El objetivo principal es consolidar las líneas construidas previamente, especialmente en el flanco izquierdo, donde se obtuvieron resultados positivos en la jornada anterior.

Las condiciones del terreno representan un desafío importante para los brigadistas. El área afectada presenta un relieve quebrado y una gran carga de vegetación, lo que complica el acceso y obliga a evaluar con cautela el avance hacia las partes altas del incendio . “La parte alta se está evaluando por una cuestión de seguridad para los combatientes”, explicó Fernández.

En cuanto a las prioridades del día, el jefe del operativo indicó que los esfuerzos se concentrarán en las zonas donde el fuego mostró mayor actividad. Las áreas señaladas incluyen el flanco izquierdo, parte de la cola del incendio, el complejo de Cris y el sector izquierdo hacia la cabeza del frente ígneo.

Asimismo, se analiza la posible incorporación de un helicóptero modelo 412, aunque su uso dependerá de las condiciones meteorológicas. “Vamos a tratar de que pueda operar, pero depende del clima”, indicó Fernández. Según técnicos del operativo, se espera un incremento en la intensidad del viento hacia el mediodía, lo que podría limitar la ventana operativa para el vuelo.

Incendio forestal en Epuyén 2025 Incendio forestal en Epuyén. X

Realizan evacuaciones preventivas en Epuyén por el incendio forestal

En paralelo, se llevaron a cabo evacuaciones preventivas en la localidad de Apablaza, cercana al foco del incendio. El director de Protección Civil del municipio de Epuyén, Jorge Bonansea, confirmó que el lunes se retiró a un grupo de personas por precaución. “Se evacuó a adultos mayores, niños y a quienes presentaban problemas de salud”, detalló.

Aunque no hay viviendas directamente en el área afectada por el fuego, existen pequeñas poblaciones en los alrededores. “Son familias que ocupan entre seis y siete viviendas”, explicó Bonansea.