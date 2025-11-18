Cinco jóvenes sanjuaninos fueron arrastrados por el mar de Chile: uno está desaparecido

Cinco jóvenes sanjuaninos , de entre 12 y 22 años, fueron arrastrados por el mar de la playa Cuatro Esquinas de La Serena, Chile . Desesperados, comenzaron a pedir auxilio y un hombre que circulaba por la zona logró rescatar a cuatro de ellos. El quinto, desapareció en medio del oleaje y lo buscan intensamente.

El hecho ocurrió este lunes, cuando los jóvenes ingresaron al mar cerca de las 12.45. Allí fueron arrastrados por las olas e inmediatamente comenzaron a pedir auxilio. En esta época del año no hay salvavidas en la playa, pero según informó el medio chileno Meganoticias, un trabajador de la construcción que se trasladaba por la zona escuchó los gritos y se acercó a brindar asistencia.

"Me saqué mi ropa, andaba con short y me fui a salvarlos", contó el hombre. Y agregó: "Avanzo unos 10 metros y veo al primer niño que tenía como 15 años, que estaba tragando agua. Hago que se relaje, lo pesco, lo saco un poco a donde se pueda parar y le digo 'sal para afuera, voy por tus hermanos'".

Luego, el hombre nadó 10 metros más adentro y vio a otro de los niños: "Lo pesco, le aprieto el pecho, porque estaba flotando encima del agua, él ya había tragado mucha agua, le di reanimación", sumó.

El rescate siguió. Tras tomar al niño, nadó hacia donde estaba la hermana de otro de los adolescentes: "Me empecé a desesperar, porque me empezaron a hundir y ahí los tuve que apretar, tranquilizarlos y llevármelos, porque había mucho oleaje", detalló.

Previamente, el mayor del grupo ya había logrado salir del mar por sus propios medios. El quinto joven, de 17 años, desapareció en medio del oleaje.

"Veo a otra persona más adentro, que era un hermano mayor. No lo pude rescatar, se me fue, porque estaba muy adentro y yo ya estaba con los otros. No podía, o si no se me ahogaban todos", expresó.

Intensa búsqueda del joven desaparecido

Minutos más tarde, la Policía Marítima llegó al lugar para continuar con el rescate y la búsqueda del desaparecido. Mientras cuatro de los jóvenes sanjuaninos fueron subidos a la nave "Arcángel", las autoridades buscaban al quinto de ellos.

Si bien se dispusieron medios marítimos, terrestres y aéreos para seguir con la búsqueda hasta altas horas de la noche, aún no se reportaron novedades. El operativo se reactivó en la madrugada de este martes.

Sergio Órdenes, coordinador de playa y de salvavidas de La Serena, brindó detalles de cómo sigue la búsqueda.

"Seguimos trabajando, tenemos salvavidas voluntarios que han llegado a la búsqueda y tenemos nuestra camioneta municipal haciendo una búsqueda completa de la situación", explicó.

Por su parte, la Armada de Chile expresó que "los esfuerzos de búsqueda se mantendrán con los medios dispuestos a los cuales se le sumará un avión de exploración a contar de mañana (martes)".

Video: así fue el rescate