Jóvenes líderes con valores: el Alumni Forum de Frente Joven llegó al Congreso
Durante tres días, jóvenes de todo el país debatieron en el Congreso sobre economía, derechos humanos, IA y liderazgo en el 6º Alumni Forum 2025
El Alumni Forum es el evento anual del Programa de Formación para Jóvenes Dirigentes, espacio de encuentro para que los graduados de todas las promociones del país y jóvenes lideres en algún ámbito de la sociedad (político, social o empresarial) puedan intercambiar puntos de vista y exponer sus ideas para transformar la sociedad.
En esta edición participaron jóvenes de Tucumán, Jujuy, Mendoza, Rosario, San Juan, San Rafael, Córdoba, Buenos Aires y San Luis, quienes se capacitaron en Derechos Humanos, Educación, Seguridad, Economía, Liderazgo, Política Internacional y Comunicación.
Durante los 3 días se brindaron distintos seminarios: “Sector privado y bien común: empresas que lideran con valores” (Roberto Souviron, Maru Botana, Víctor Valle y María Alejandra Ferraro), “Reconstruir la economía: jóvenes frente a los desafíos del futuro” (María Castiglioni Cotter y Juan Carlos “Profe” de Pablo), “Ciberdelincuencia y juventud: cómo liderar en tiempos de vulnerabilidad digital” (Santiago González Bellengeri y Antonio Javier Maza), “Educación e Inteligencia Artificial: formar personas en la era digital” (Carlos Torrendell y Gustavo Riesgo), “Política Internacional: jóvenes líderes en un mundo en transición” (Gustavo Martínez y María Julia Lorenzo), “Maternidad subrogada: ¿derecho o vulneración de la dignidad humana?” (Ursula Basset y Cristian García Roig), “Oratoria para líderes: comunicar con verdad y convicción” (Norberto Malatesta) y “Panel de cierre: liderazgo en primera persona” (Gabriela Michetti).
La agenda incluyó espacios y visitas en: Congreso de la Nación, Municipalidad de San Isidro, Hotel UNO Buenos Aires Suites, y Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Frente Joven trabaja desde hace 15 años en la promoción y defensa de los derechos humanos fundamentales y además busca que los jóvenes logren insertarse en los ámbitos políticos y sociales, para de esta manera posicionarse como referentes en la toma de decisiones en pos de una sociedad más digna.
Si querés sumarte como voluntario o colaborar con Frente Joven, podés hacerlo a través de Instagram, TikTok y Twitter: @frentejovenar