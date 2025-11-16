Jóvenes líderes con valores: el Alumni Forum de Frente Joven llegó al Congreso

Durante tres días, jóvenes de todo el país debatieron en el Congreso sobre economía, derechos humanos, IA y liderazgo en el 6º Alumni Forum 2025

Frente Joven busca que los jóvenes logren insertarse en los ámbitos políticos y sociales

El Alumni Forum es el evento anual del Programa de Formación para Jóvenes Dirigentes, espacio de encuentro para que los graduados de todas las promociones del país y jóvenes lideres en algún ámbito de la sociedad (político, social o empresarial) puedan intercambiar puntos de vista y exponer sus ideas para transformar la sociedad.

En esta edición participaron jóvenes de Tucumán, Jujuy, Mendoza, Rosario, San Juan, San Rafael, Córdoba, Buenos Aires y San Luis, quienes se capacitaron en Derechos Humanos, Educación, Seguridad, Economía, Liderazgo, Política Internacional y Comunicación.

IMG_20251113_125927 Durante tres días, jóvenes de todo el país debatieron en el Congreso. Frente Joven. Durante los 3 días se brindaron distintos seminarios: “Sector privado y bien común: empresas que lideran con valores” (Roberto Souviron, Maru Botana, Víctor Valle y María Alejandra Ferraro), “Reconstruir la economía: jóvenes frente a los desafíos del futuro” (María Castiglioni Cotter y Juan Carlos “Profe” de Pablo), “Ciberdelincuencia y juventud: cómo liderar en tiempos de vulnerabilidad digital” (Santiago González Bellengeri y Antonio Javier Maza), “Educación e Inteligencia Artificial: formar personas en la era digital” (Carlos Torrendell y Gustavo Riesgo), “Política Internacional: jóvenes líderes en un mundo en transición” (Gustavo Martínez y María Julia Lorenzo), “Maternidad subrogada: ¿derecho o vulneración de la dignidad humana?” (Ursula Basset y Cristian García Roig), “Oratoria para líderes: comunicar con verdad y convicción” (Norberto Malatesta) y “Panel de cierre: liderazgo en primera persona” (Gabriela Michetti).

IMG_20251113_125940 En esta edición participaron jóvenes de Tucumán, Jujuy, Mendoza, Rosario, San Juan, San Rafael, Córdoba, Buenos Aires y San Luis. Frente Joven. La agenda incluyó espacios y visitas en: Congreso de la Nación, Municipalidad de San Isidro, Hotel UNO Buenos Aires Suites, y Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Frente Joven trabaja desde hace 15 años en la promoción y defensa de los derechos humanos fundamentales y además busca que los jóvenes logren insertarse en los ámbitos políticos y sociales, para de esta manera posicionarse como referentes en la toma de decisiones en pos de una sociedad más digna.