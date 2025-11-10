"Voy a volver, gato, te voy a quemar": detuvieron a dos jóvenes ladrones y agredieron a los policías

Los jóvenes fueron detenidos en el barrio porteño de Recoleta, donde mientras eran retenidos por los oficiales, estos escupieron y patearon a los policías.

El hecho fue difundido por el destacado periodista Claudio Savoia a través de su cuenta de X. Allí compartió un video donde comentaba sobre la detención de dos jóvenes en la calle Riobamba y Marcelo T. de Alvear, en el barrio porteño de Recoleta, en donde los dos delincuentes agredieron y escupieron a los oficiales que los detuvieron.

Según expresaba, estos dos jóvenes habían sido detenidos por el robo de celulares y billeteras, donde contaba cómo por un largo periodo de tiempo los dos policías debieron soportar las agresiones de los jóvenes, que los amenazaron, escupieron y los patearon.

A partir del posteo que realizó, explicó que estos oficiales estaban esperando, junto a los detenidos esposados, la llegada de un fiscal. En este video, además, se puede observar a uno de los jóvenes que saluda al periodista mientras lo grababa.

Además, comentó que las agresiones no eran solo para los policías sino también para las personas que circulaban por la calle, donde le decían a los efectivos: "ya tengo tu cara y voy a volver, gato, te voy a quemar".