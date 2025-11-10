Preocupación por una adolescente de 17 años que desapareció hace cuatro días en Mendoza

Se trata Nahiara Jazmín Gómez, quien desapareció el viernes por la mañana en San Martín y no volvió a ser vista. Intensa búsqueda en la Zona Este.

La adolescente que desapareció y es intensamente buscada en la Zona Este.

Hace cuatro días que Nahiara Jazmín Gómez, de 17 años, desapareció y dejó de ser vista por sus familiares en San Martín. La adolescente salió de su casa la mañana del viernes, pasadas las 8, y desde allí nada más se supo sobre ella. Tras la denuncia de paradero, detectives policiales y judiciales iniciaron las tareas para encontrarla.

La información a la que accedió MDZ sostiene que la chica llevaba un tiempo viviendo con su abuela, a quien le otorgaron su guarda después de un paso por un hogar de la provincia. De ese domicilio en el que estaba residiendo salió la mañana del viernes, alrededor de las 8, y no volvió a comunicarse con sus familiares.

Con el paso de las horas y al no saber dónde se encontraba, desde su entorno radicaron la solicitud de paradero en la Oficina Fiscal San Martín, por lo que se le dio intervención al fiscal de San Martín-La Colonia Martín Scattareggi, quien lidera las actuaciones en la causa.

A partir de eso, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la colaboración de los detectives de la Unidad Investigativa Departamental San Martín (UID), dependiente de la Dirección de Investigaciones.

El pedido por el paradero en las redes sociales En ese sentido, los pesquisas apuntaron al círculo íntimo de la menor de edad, realizando averiguaciones con amigos y conocidos, para poder localizarla. Pese las exhaustivas tareas, hasta la noche de este lunes Nahiara Jazmín Gómez continuaba sin aparecer.