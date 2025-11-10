"Todas las noches pienso en la familia de Fernando": el calvario del papá de Lucas Pertossi

El padre de Lucas Pertossi habló del calvario que vive su familia, recordó el llamado y expresó su deseo de pedir disculpas a la familia de Fernando Báez Sosa.

Hace solo algunos días habían reportado que Luciano Pertossi, su sobrino, se había intentado quitar la vida en la prisión de Melchor Romero, motivo por el que tuvo que ser aislado. Ahora, días más tarde, su tío y padre de Lucas Pertossi, otro de los condenados, contó el calvario que atraviesa, el recuerdo de la familia de Fernando Báez Sosa y cómo rememora el momento en que se enteró del hecho.

El papá de uno de los rugbiers condenados comenzó contando cómo se enteró de lo sucedido. "Creo que eran las 10 de la mañana y recibo un llamado. Ese llamado es el que nunca querés esperar, ese maldito llamado. Y esta persona me dice: 'Marcos, poné Crónica', me dice, 'Lucas mató a un pibe'", empezó relatando.

Su lamento con la familia de Fernando Báez Sosa "Lo que le ha pasado a esta gente es una barbaridad. Una locura es. Yo quiero soltarlo, darles el pésame, un abrazo", subrayó Marcos Pertossi, el papá de Lucas, condenado a 15 años de prisión.

Luego, entre lágrimas, continuó: "Me muero por eso (pedirles disculpas), todas las noches pienso. Yo quiero hablar con ellos, porque yo los entiendo lo que les pasó. Entiendo, lo entiendo. Lucas también", concluyó.