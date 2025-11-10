Insólito: la buscaban por un ataque de viuda negra y cuando la encontraron ya estaba detenida

La joven era buscada por la Justicia de Morón por un crimen en abril y, cuando fueron a buscarla, ya estaba detenida en el penal de Ezeiza.

Todo comenzó en Ramos Mejía, cuando "Sofía", como se hacía llamar, conoció a un empresario por una aplicación de citas y se reunió con él en un bar. Luego de pasar un tiempo junto a este hombre, le ofreció una bebida con una sustancia y lo sedó, donde luego los cómplices de la viuda negra llegaron para desvalijar a la víctima.

Lo curioso es que, después de que la Justicia de Morón diera con la ubicación de la acusada en un departamento ubicado en Ciudadela, la joven ya se encontraba detenida en el penal de Ezeiza, ya que había sido detenida por el mismo crimen, donde está imputada por haberse robado cerca de 20 mil dólares en efectivo.

Además, la DDI de esta localidad logró identificar a tres de los cómplices de "Sofía", donde todos tuvieron un rol en este ataque al empresario y donde ya hay un detenido gracias a los videos de las cámaras de seguridad. El mismo fue identificado como V.P.T., de 20 años.

Durante la detención de este joven se realizó, además, un allanamiento en Ituzaingó, donde las autoridades encontraron tres teléfonos celulares que habrían sido utilizados en este ataque.