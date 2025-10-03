Quién es Sofi, la joven detenida en Villa Soldati por operar como viuda negra

En las últimas horas, la Policía de la Ciudad detuvo en Villa Soldati a una mujer de 26 años, identificada como “Sofi”, acusada de cometer al menos siete robos bajo la modalidad conocida como “ viuda negra ”.

El primer hecho que motivó la pesquisa fue una denuncia en la que la víctima relató haber conocido a la sospechosa a través de una aplicación de citas. Tras varias charlas, ambos se reunieron en el domicilio de la víctima. Durante el encuentro, el hombre se quedó dormido y, al despertar, constató el faltante de dinero y otros bienes. Según la víctima, la agresora habría usado barbitúricos para provocarle somnolencia.

Tras la denuncia, los detectives de la División Investigaciones Comunales 7 (DIC7) iniciaron una investigación que incluyó el análisis de sus redes sociales. Esa pesquisa permitió obtener la dirección IP asociada a la sospechosa y ubicar el domicilio donde residía: un edificio del complejo habitacional Soldati, sobre la calle Corrales al 3400. Con la información reunida, el Juzgado interventor autorizó un allanamiento a comienzos de septiembre, durante el cual personal policial procedió a la detención de la mujer.

Los policías incautaron los celulares con los que la presunta viuda negra mantenía charlas con sus víctimas.

En el registro domiciliario los agentes secuestraron dos blísters de pastillas de clonazepam y dos teléfonos celulares. Si bien, tras ese primer allanamiento la mujer quedó imputada, pocos días después recuperó la libertad a medida que avanzaba la investigación.

Indagaciones posteriores permitieron establecer la presunta participación de la imputada en otros seis hechos con el mismo patrón en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires: concertar encuentros mediante aplicaciones, administrar sustancias sedantes en el domicilio de la víctima y huir con dinero y objetos personales. La secuencia temporal de los hechos incluidos en la investigación incluye dos casos registrados en 2024 y cuatro hechos denunciados en 2025.

Ante la aparición de nuevos elementos probatorios, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 39, a cargo del juez Santiago Bignone y con la Secretaría 135 de Marcelo Muffatti, emitió una nueva orden de allanamiento en la vivienda ubicada en el complejo Soldati. Ese procedimiento culminó con un nuevo arresto de la mujer por parte de la DIC7.