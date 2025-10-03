Un hombre fue detenido en Río Gallegos tras ser acusado de cometer un robo con arma blanca en una panadería . Como si fuera poco, durante el allanamiento en su domicilio, las autoridades encontraron a una menor que estaba reportada como desaparecida .

La causa se originó a partir de una denuncia realizada el día anterior por un robo ocurrido en un local ubicado en la calle Ramón y Cajal al 1500, en la capital de Santa Cruz. Según el parte policial, el imputado ingresó a la panadería y, tras amenazar al personal con un cuchillo, sustrajo la caja registradora con todo el dinero que había en su interior.

Tras ello, el dueño del local realizó la denuncia en la Comisaría Cuarta, que inició las actuaciones correspondientes. A partir de esa denuncia, la División Investigaciones Zona Sur desplegó tareas de campo, análisis de cámaras y recolección de testimonios para identificar al presunto autor.

Robó en una panadería, allanaron su casa y hallaron a una menor desaparecida en Río Gallegos

Las diligencias permitieron establecer características fisonómicas del sospechoso y localizar un domicilio en el que residiría. Con estos elementos, el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos libró la orden de allanamiento.

Cómo fue el allanamiento en el que se encontró a la menor desaparecida

El allanamiento tuvo lugar el jueves por la tarde y fue calificado como "positivo" por las autoridades. En la vivienda se detuvo al acusado y se incautaron elementos de interés para la causa, entre ellos, prendas de vestir, un par de zapatillas, una gorra y un teléfono celular, objetos que estarían directamente relacionados con el robo.

Lo más movilizador del caso es que, durante el operativo, los efectivos encontraron a una adolescente que estaba bajo resguardo del Estado y tenía antecedentes en otras intervenciones institucionales. La menor, cuya desaparición había sido reportada anteriormente, fue inmediatamente puesta bajo custodia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos. Posteriormente fue restituida a un hogar convivencial.

“Se dio con el hallazgo de una menor que estaba desaparecida”, expresó el comisario mayor Luis Poblete, en declaraciones posteriores al operativo.

El hallazgo de la menor en el lugar motivó la apertura de un expediente complementario por parte de las autoridades competentes en niñez y adolescencia.