Se filtró el audio que Pequeño J le mandó a la novia antes de caer en Perú y lo delató: "Nunca tuve que humillarme"

"Pequeño J", el presunto narco acusado por el triple crimen de Florencio Varela envió un mensaje a su novia previo a ser capturado en Perú.

"Pequeño J", el presunto narco apuntado como el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, envió un audio a su novia que resultó decisivo para que la Justicia pudiera dar con su paradero. El hombre, que era buscado desde hacía días, terminó detenido en Perú tras quedar expuesto por sus propias palabras.

La comunicación se produjo entre el viernes y el sábado pasados, cuando el acusado se contactó con su pareja y le confesó que estaba “corrido” y lejos de su casa. “Esperá a que arregle este problema, porque yo ando corrido, no ando ni en mi casa, ando en lugares lejos”, decía la grabación a la que accedió la señal TN.

En el mismo mensaje de voz, el presunto narco agregó: “Y es feo porque tengo que viajar humillado y nunca tuve que humillarme por nadie. No quiero que veas lo que pasa. Te tengo que traer a ti cuando todo esté bien, no te quiero ver estresada ni triste”.

"Pequeño J" y un audio revelador El contenido del audio, sumado a la investigación en curso, permitió seguirle el rastro y localizarlo. Finalmente, fue capturado en territorio peruano, en un operativo coordinado por fuerzas de seguridad de ese país junto con autoridades argentinas.