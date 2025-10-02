Partió de Lima el avión que traerá a Matías Ozorio, la mano derecha de Pequeño J, a la Argentina
Matías Ozorio fue detenido el martes pasado por la mañana en Lima, Perú. Se espera que regrese al país este jueves por la noche.
Este jueves, comenzó el operativo para regresar al país a Matías Ozorio, mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “ Pequeño J”, el narco de 20 años apuntado como el autor intelectual del triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).