Partió de Lima el avión que traerá a Matías Ozorio, la mano derecha de Pequeño J, a la Argentina

El agradecimiento de Patricia Bullrich a las autoridades peruanas por la cooperación

Mientras se espera que parta el avión desde Perú que traslade a Ozorio a Argentina, la ministra de Seguridad realizó un posteo agradeciendo la cooperación para este proceso.

"Me reuní con el Embajador de Perú, Carlos Alberto Chocano Burga, para agradecer el trabajo de la Policía Nacional del Perú en la captura de los sospechosos del triple crimen. La cooperación internacional es clave: cuando los países y sus Fuerzas trabajan juntos, los resultados llegan", expresó Bullrich.