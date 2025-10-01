Triple crimen en Florencio Varela: se supo cuándo extraditarían a Matías Ozorio
El martes por la mañana, Matías Agustín Ozorio, mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", fue detenido en Perú.
El martes, Matías Ozorio, la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", fue detenido en Lima, Perú. Ambos eran intensamente buscados por el triple crimen en Florencio Varela. En las últimas horas, se supo cuando sería extraditado al país.
Según informaron en TN, en estos momentos, Ozorio está en las inmediaciones del aeropuerto de Lima a la espera de saber si regresará al país en un avión de línea esposado o en uno de la Policía Federal. Ozorio habría sido quien manejo el auto de apoyo, el Volkswagen Fox de color blanco.
Mientras que la llegada de “Pequeño J” a la Argentina podría tardar desde semanas hasta meses. Esto se debe a que Valverde Victoriano tiene que ser extraditado.
Cómo fue la captura de Pequeño J y Ozorio
Por un lado, el narco peruano de 20 años fue detenido el martes en la localidad peruana de Pucusana, al sur de Lima, Perú. El sospechoso fue interceptado cuando intentaba esconderse dentro de un camión a la altura del kilómetro 70.
Video: así detuvieron a Pequeño J en Perú
Por otro lado, su ladero fue capturado el martes a las 10 de la mañana, también en Lima. “El prófugo Matías Agustín Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de la PFA. Estamos trabajando su extradición a la Argentina para que haga frente a la Justicia por el triple crimen”, publicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en sus redes sociales.