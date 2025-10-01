Triple crimen en Florencio Varela: se supo cuándo extraditarían a Matías Ozorio

El martes, Matías Ozorio, la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", fue detenido en Lima, Perú. Ambos eran intensamente buscados por el triple crimen en Florencio Varela. En las últimas horas, se supo cuando sería extraditado al país.

Según informaron en TN, en estos momentos, Ozorio está en las inmediaciones del aeropuerto de Lima a la espera de saber si regresará al país en un avión de línea esposado o en uno de la Policía Federal. Ozorio habría sido quien manejo el auto de apoyo, el Volkswagen Fox de color blanco.

Mientras que la llegada de “Pequeño J” a la Argentina podría tardar desde semanas hasta meses. Esto se debe a que Valverde Victoriano tiene que ser extraditado.

Cómo fue la captura de Pequeño J y Ozorio Por un lado, el narco peruano de 20 años fue detenido el martes en la localidad peruana de Pucusana, al sur de Lima, Perú. El sospechoso fue interceptado cuando intentaba esconderse dentro de un camión a la altura del kilómetro 70.

Video: así detuvieron a Pequeño J en Perú Asi detuvieron a Pequeño J en Perú. Asi detuvieron a Pequeño J en Perú.