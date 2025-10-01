Pequeño J se despega del triple crimen: "Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver"

Tony Janzen Valverde Victoriano , alias " Pequeño J ", presunto autor intelectual de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela, y su mano derecha Matías Agustín Ozorio, fueron detenidos el martes en Perú .

La captura de " Pequeño J " se concretó luego de un trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Perú y la DDI La Matanza, al tiempo que el arresto del joven de 28 años se logró gracias al accionar de ambas fuerzas, más allá que luego la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich mencionó a Interpol.

Tras la detención, y en su llegada a Lima , "Pequeño J" enfrentó a las cámaras de televisión y emitió sus primeras palabras. "Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie. Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver".

Se espera que ambos implicados sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, quien estableció el secreto de sumario durante 48 horas.

Cuántos detenidos hay por el triple crimen de Florencio Varela

Con estas nuevas detenciones ya son nueve los apresados por el triple homicidio con sello narco cometido en una vivienda de la zona sur del Conurbano.

Los primeros siete arrestados son Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.

Por su parte, el martes Sotacuro y su sobrina declararon ante el funcionario judicial y personal del Servicio Penitenciario bonaerense realizó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.

Además, Arribas le confirmó a NA que el viernes se llevaría a cabo un peritaje sobre los celulares de los primeros siete arrestados.

Por otra parte se llevaron a cabo una serie de allanamientos en Villa Zavaleta y las autoridades encontraron en el partido bonaerense de Quilmes el auto de apoyo (Volkswagen Fox blanco) que habría utilizado el hombre de nacionalidad boliviana.