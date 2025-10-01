Patricia Bullrich dio detalles de cómo capturaron a Pequeño J y del triple crimen: "Fue un asesinato mafioso"

Este miércoles por la tarde, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , brindó una conferencia de prensa junto a Interpol y reveló nuevos detalles sobre el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron encontradas descuartizadas en un domicilio en Florencio Varela .

En primer lugar, Bullrich no dudó en calificar el caso como un hecho de extrema violencia . “Fueron asesinadas de una manera brutal”, afirmó, y agregó que se trató de un “asesinato salvaje” que lleva la marca del accionar mafioso.

La ministra explicó que desde el primer momento existió una coordinación internacional y que “la Interpol actuó de manera inmediata”. Según precisó, los principales sospechosos huyeron rápidamente: “Ellos salieron para el norte la misma noche o a la mañana siguiente del triple homicidio”. Y detalló: “Cuando cruzaron la frontera no había una orden de detención”.

En relación a los detenidos, Bullrich aportó detalles sobre su situación. Mencionó que Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J, “estaba sin plata y durmiendo en la calle”. A su vez, sostuvo que “es conocido en la Villa 1-11-14”. Respecto a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, considerado el autor intelectual del triple crimen, fue categórica: “Pequeño J de pequeño tiene poco y de asesino tiene mucho”.

“Es una organización primaria”, remarcó la ministra. A su vez, le reclamó a la Provincia de Buenos Aires que tome las medidas correspondientes. “Le pedimos a Buenos Aires que ponga en marcha la Ley Antimafias”, expresó. En esa línea, definió el caso como “un asesinato mafioso”.

Pequeño J detenido “Pequeño J” está apuntado como el supuesto autor intelectual del triple crimen. X

Bullrich también habló sobre el rol de los países vecinos en la búsqueda de los prófugos y en la causa judicial. Señaló que “tuvimos buen trabajo con los países vecinos”, aunque aclaró que aún hay pasos legales pendientes respecto al principal detenido. “Perú no puede entregar a Pequeño J sin un proceso de extradición”, explicó, en referencia a los mecanismos judiciales internacionales que deben cumplirse.

La ministra finalizó la conferencia de prensa con un mensaje contundente: “Los culpables tendrán que pagar con el peso de la ley” y subrayó que “todos tienen que tener la máxima pena”.