Uno por uno: quiénes son los detenidos por el triple crimen en Florencio Varela
El martes, Matías Ozorio y "Pequeño J" fueron capturados en Perú. Ya son nueve los detenidos por el triple crimen en Florencio Varela.
Este miércoles se cumple una semana del trágico hallazgo que conmocionó al país. Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza, fueron encontradas descuartizadas en un domicilio en Florencio Varela.
Con las detenciones de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y su mano derecha, Matías Ozorio, la causa que investiga el triple crimen de las jóvenes ya suma nueve detenidos. Sin embargo, se sospecha que habría más involucrados.
Cómo fue la captura de "Pequeño J" y Ozorio
Por un lado, el narco peruano de 20 años fue detenido el martes en la localidad peruana de Pucusana, al sur de Lima, Perú. El sospechoso fue interceptado cuando intentaba esconderse dentro de un camión a la altura del kilómetro 70.
Video: así detuvieron a Pequeño J en Perú
Por otro lado, su ladero fue capturado el martes a las 10 de la mañana, también en Lima. “El prófugo Matías Agustín Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de la PFA. Estamos trabajando su extradición a la Argentina para que haga frente a la Justicia por el triple crimen”, publicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en sus redes sociales.
Video: Ozorio habló tras su captura
Quiénes son los otros detenidos
- Miguel Ángel Villanueva Silva: dueño de la casa en Florencio Varela donde hallaron los cuerpos.
- Magalí Celeste González Guerrero: pareja de Villanueva, también dueña de la vivienda, ubicada en el barrio La Esperanza.
- Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra: los encontraron limpiando las manchas de sangre en donde hallaron los restos de las víctimas. Ambos se negaron a declarar durante sus indagatorias.
- Lázaro Víctor Sotacuro: el dueño del auto Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo. Fue detenido en Villazón, Bolivia, cerca de La Quiaca.
- Ariel Giménez: acusado de cavar el pozo donde fueron arrojados los restos. Se negó a prestar declaración ante las autoridades.
- Florencia Ibáñez: sobrina de Sotacuro, fue detenida luego de aparecer en televisión. Su abogado aseguró que la vida de Florencia corre peligro y que está amenazada.