Triple crimen: cuándo llegaría al país "Pequeño J" y por qué se demora la extradición del capo narco

Matías Ozorio y Tony Janzen Valverde Victoriano ( Pequeño J ), los dos capturados en Perú señalados en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela , vendrán al país donde serán juzgados, pero sus llegadas a la Argentina tendrán diversos periodos de tiempo debido a su situación en el vecino país.

Ozorio fue el primero de los detenidos en Lima el martes por la mañana, pero las autoridades no dieron a conocer la noticia hasta horas más tarde debido a que seguían los pasos de " Pequeño J ", con quien se iba a reunir en la plaza Parque Lima, en la ciudad Los Olivos Metro Izaguirre.

Ambos llegaron a Perú la semana pasada tras ingresar de manera ilegal y los dos se refugiaron y ocultaron, pero la intervención del celular de Valverde Victoriano fue la clave para conocer la ruta de su recorrido.

Pese a que los dos fueron capturados el mismo día y en Lima, la llegada de " Pequeño J " a la Argentina podría tardar desde semanas hasta meses.

Esto se debe a que Valverde Victoriano tiene que ser extraditado, mientras que Ozorio solo debe ser expulsado de Perú, trámite que tardaría cerca de 48 horas.

Detención Ozorio

Las dos gestiones ya fueron solicitadas por las autoridades nacionales, sobre todo la de "Pequeño J" que, a sabiendas de la tardanza, se había pedido antes de su captura el inicio de la extradición.

Ahora, solo resta saber si desde Perú agilizarán el expediente para que la llegada del acusado de ser el idóneo y autor de los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurra lo antes posible.