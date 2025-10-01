Se supo quién habría entregado al "Pequeño J" y cómo le tendieron una trampa

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue detenido el martes por la noche, en la localidad peruana de Pucusana, al sur de Lima, Perú.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J ”, fue detenido el martes por la noche, en la localidad peruana de Pucusana, al sur de Lima, Perú. Según trascendió, el sospechoso fue interceptado cuando intentaba esconderse dentro de un camión a la altura del kilómetro 70.

Quién habría delatado a Pequeño J En las últimas horas, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, brindó detalles de cómo fue el operativo para capturar a “Pequeño J”, el apuntado como el supuesto autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela, y dio a conocer quién brindó datos claves para concretar la captura del narco peruano de 20 años.

El ministro detalló que todo comenzó el jueves pasado. Durante uno de los allanamientos, una de las novias de “Pequeño J” habló con los efectivos y les dijo dónde se encontraba el celular del narco. “Obtuvimos el teléfono que estaba usando y lo pusimos en escucha directa. Así empezamos a tener, fundamentalmente, su ubicación a través de las antenas”, explicó Alonso.

Inmediatamente, le dieron los números de teléfono de Valverde Victoriano y de su mano derecha, Matías Ozorio, a la Policía Antidrogas de Perú. El ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que “Pequeño J” salió del país por Bolivia y que tenía planeado encontrarse con Ozorio en Perú. “La Policía de Perú se hizo pasar por Ozorio a través de los mensajes”, indicó.

Video: así detuvieron a Pequeño J en Perú