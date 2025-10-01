El trasfondo familiar de "Pequeño J": herencia narco, un asesinato y un nombre con historia

El presunto líder narco detenido en Perú arrastra una vida marcada por la violencia. Su padre, integrante de Los Injertos de Nuevo Jerusalén, fue asesinado en 2018.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en el mundo delictivo como "Pequeño J", fue arrestado en Perú bajo la sospecha de haber planificado y ejecutado el triple crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Detrás de su figura, aparece una historia familiar marcada por el narcotráfico, la violencia y la herencia de un nombre con un trasfondo particular.

El perfil narco del padre de "Pequeño J" Su padre, Janhzen Valverde Rodríguez, formaba parte de la organización criminal Los Injertos de Nuevo Jerusalén. El 16 de diciembre de 2018 fue ultimado por un sicario de la banda rival El Gran Marqués, episodio que selló con sangre la trayectoria de la familia, estrechamente vinculada al mundo narco. Desde entonces, para muchos, el destino de "Pequeño J" parecía casi inevitable.

El hombre, que se hacía llamar en las redes sociales "Pablo Emilio Escobar" —en alusión al famoso capo colombiano—, solía compartir publicaciones donde dejaba entrever su estilo de vida. En una de ellas, pocos meses antes de su asesinato, escribió: "Toda la vida bandido. Aproveche el día que amanece y agradezca a Dios y disfrute lo más que pueda porque no sabe si mañana estarás".

Las fotos que aún permanecen en Facebook lo muestran con amigos y familiares, casi siempre rodeado de alcohol y música, construyendo una imagen de ostentación vinculada a ese universo criminal.