"Desastre van a hacer": se filtró el último posteo de Morena, una de las víctimas del triple crimen

Una de las víctimas del triple crimen compartió una foto desde el interior de la Chevrolet Tracker blanca, la camioneta que las dejó en Florencio Varela.

El brutal triple crimen de Brenda Loreley Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela, conmociona al país.

Este miércoles se cumple una semana del triple crimen que conmocionó al país. Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza, fueron encontradas descuartizadas en un domicilio en Florencio Varela.

En las últimas horas, se filtró el último posteo que hizo Morena en su cuenta de Instagram y los detalles son escalofriantes. La imágen fue publicada el pasado 19 de septiembre, cerca de las 23, la misma noche que las tres jóvenes desaparecieron.

Qué dice el último posteo de Morena Según dieron a conocer en C5N, la foto fue tomada desde el interior de la Chevrolet Tracker blanca, la camioneta que dejó a las tres chicas en un domicilio en Florencio Varela, donde días después fueron halladas sin vida.

En la imagen se observan dos llaveros. Uno de “Baby Yoda” y otro de “Luigi”, el cual pertenecería a Lara, la menor de 15 años. La foto está acompañada de una frase que dice: “Desastre van a hacer estos dos hoy”.