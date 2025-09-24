Triple Crimen de Florencio Varela: quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las jóvenes halladas muertas

El conurbano bonaerense volvió a ser el escenario del horror con la desaparición en La Matanza y luego hallazgo en Florencio Varela de los cuerpos de Brenda, Morena y Lara. Aunque aún faltan esclarecer detalles del crimen, todo indica que fue un triple crimen vinculado al mundo del narco.

Las víctimas, dos de 20 años (Brenda y Morena) y una de 15 (Lara) , habían salido de su casa en Ciudad Evita para encontrarse con un hombre en La Tablada, allí fueron captadas subiendo a una camioneta blanca y nunca más se las vio. Nunca regresaron y sus cuerpos fueron hallados cinco días después en una vivienda de Florencio Varela , a más de 30 kilómetros.

El triple crimen , según se pudo conocer hasta el momento, tiene condimentos claros de una revancha narco, fundada también en los vínculos entre el domicilio donde fueron encontradas y una banda narcotraficante peruana que opera en la villa 1-11-14, en la zona del Bajo Flores.

Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron encontradas muertas en una casa situada en las calles Jáchal y Chañar. El operativo policial se activó tras detectar la última señal del celular de una de ellas en esa misma zona.

Según confirmaron fuentes judiciales, la vivienda pertenecía a una pareja ahora detenida. La mujer confesó que el crimen se cometió por venganza y vinculó el hecho a un narco peruano prófugo, señalado como líder de una banda que opera en la provincia de Buenos Aires.

La última vez que fueron vistas

El viernes por la noche, las tres jóvenes fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada, en Monseñor Bufano y Avenida Crovara. Allí las recogió una camioneta Chevrolet Tracker blanca, según testigos. Desde entonces, no hubo más rastros hasta el hallazgo.

Los investigadores manejan la hipótesis de que la cita estaba relacionada con una propuesta económica: habrían acordado recibir alrededor de 300 dólares cada una a cambio de un encuentro.

El video de la última vez que se las vio

Desaparición de las chicas en La Matanza

El testimonio de las familias

Sabrina, madre de una de las víctimas, declaró que las chicas eran trabajadoras sexuales. Por su parte, Antonio, abuelo de Brenda y Morena, explicó que ellas solían moverse en autos contratados por aplicaciones como DIDI para salir a bailar a boliches de Flores. Sin embargo, esa noche cancelaron el viaje porque “ya las venían a buscar”.

El relato coincide con la versión de que las jóvenes habían pactado verse con alguien que las contactó previamente, lo que refuerza la línea de investigación sobre un engaño que derivó en el triple crimen.

Cuatro detenidos y un prófugo

Hasta el momento, la policía detuvo a cuatro personas vinculadas al caso. Entre ellas está la pareja que habitaba la vivienda donde se encontraron los cuerpos. El hombre y la mujer son considerados parte de una red que habría actuado en nombre de un narco peruano, quien permanece prófugo y es clave para esclarecer el triple homicidio.

La fiscalía analiza los vínculos de los sospechosos con bandas dedicadas al narcotráfico en la zona sur del conurbano bonaerense, así como el rol que habría tenido el vehículo que trasladó a las víctimas desde La Tablada hasta Florencio Varela.