En qué estado y dónde fueron encontrados los cuerpos que serían de las jóvenes desaparecidas en La Matanza

Este miércoles, la Policía Bonaerense encontró dos cuerpos en la localidad de Florencio Varela , en el marco de la investigación por la desaparición de Morena Verri, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez . Las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre por la noche en la zona de La Tablada, partido de La Matanza .

Según se informó, los cuerpos fueron encontrados minutos antes de las 8 de la mañana. El operativo incluyó el despliegue de personal especializado, rastrillajes y tareas de búsqueda que habían comenzado el martes por la noche. En el lugar trabajaron agentes de la Policía Bonaerense, peritos forenses y efectivos de la Policía Científica.

De acuerdo con NA, uno de los cuerpos fue hallado calcinado dentro de una camioneta blanca , que podría ser el mismo vehículo que abordaron las jóvenes el viernes pasado, el día de su desaparición. Los investigadores confirmaron que la patente del vehículo estaba adulterada.

En tanto, el otro cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Chañar y Jachal, en el partido bonaerense de Florencio Varela. Esta mañana, la policía científica trabaja en el lugar para identificar los restos.

Cómo fueron los allanamientos en las viviendas y quiénes son los detenidos

Antes del hallazgo de los cuerpos, en la noche del martes, se realizaron allanamientos en los barrios Santa Rosa y Mayol. Durante esos procedimientos fueron detenidas dos personas, un hombre y una mujer, quienes se encontraban en el domicilio donde se detectaron manchas que podrían ser de sangre. La Policía Científica fue convocada para realizar análisis que permitan determinar la naturaleza del material encontrado.

Este miércoles, tras el hallazgo de los cuerpos, se realizaron otras dos detenciones, con lo cual ya son cuatro las personas arrestadas en el marco de esta causa. Las identidades de los detenidos no fueron divulgadas, y la fiscalía mantiene hermetismo sobre su grado de vinculación con el caso.

La vivienda donde se produjo uno de los hallazgos coincide con la última ubicación registrada por las antenas de telefonía móvil, que detectaron la señal de los celulares de las tres jóvenes antes de que se apagaran en la madrugada del sábado 20.

Qué se sabe de las jóvenes desaparecidas

Las jóvenes desaparecidas son Morena Verri, de 20 años; Brenda Loreley del Castillo, también de 20; y Lara Morena Gutiérrez, de 15. Las tres se encontraban juntas el viernes por la noche en la estación de servicio YPF ubicada en la rotonda de La Tablada, en Camino de Cintura y Avenida Crovara. Las cámaras del lugar captaron su presencia antes de que subieran a una camioneta. Desde ese momento, no se tuvo más contacto con ellas.