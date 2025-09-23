Trata de personas, prostitución y una fiesta clandestina: las hipótesis sobre la desaparición de Brenda, Lara y Morena

Los familiares de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez aportaron nuevos datos que son claves en la búsqueda de estas tres chicas de La Matanza.

La desaparición de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) mantiene en vilo a sus familiares y a las autoridades. Lo que comenzó como una búsqueda rutinaria se ha convertido en una inquietante investigación con pistas que apuntan a posibles redes de explotación sexual y trata de personas.

¿Cuál fue el último rastro de las jóvenes? El pasado viernes, las tres jóvenes fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada, donde subieron de forma voluntaria a una camioneta blanca. Poco después, sus celulares dejaron de emitir señal de manera simultánea, lo que sugiere un movimiento coordinado o la intervención de terceros. El fiscal a cargo de la causa, Gastón Duplaá, ha solicitado informes a Migraciones y al Sistema Federal de Búsqueda (SIFEBU), entre otros organismos.

El dato de los 300 dólares Uno de los datos más sensibles lo aportaron los familiares de las jóvenes de La Matanza. La mamá de una de ellas declaró que las chicas ejercían el trabajo sexual y que tenían previsto encontrarse con unas personas que les habrían prometido 300 dólares a cada una. El abuelo de Morena agregó que, en los últimos mensajes, las jóvenes cancelaron un viaje en la aplicación Didi porque dijeron: "Nos vienen a buscar". Esta es una de las últimas pistas antes del cese de las comunicaciones.

¿Qué se sabe sobre las Brenda, Morena y Lara? Según testimonios de familiares, las jóvenes solían comunicarse con sus allegados y compartir su ubicación en tiempo real, por lo que su repentino silencio es alarmante. Además, se supo que algunas publicaciones en sus redes sociales fueron borradas, lo que refuerza la hipótesis de que alguien pudo haberlas obligado a eliminar contenido.

¿Qué hipótesis maneja la Justicia? Las autoridades trabajan con tres hipótesis principales: