Detuvieron a dos hombres tras la desaparición de las 3 amigas en La Matanza: investigan manchas de sangre

Las tres amigas de La Matanza se subieron a una camioneta y desaparecieron.

La desaparición de Brenda, Lara y Morena en La Matanza tiene dos detenidos. Se trata de dos hombres bolivianos que fueron allanados en Florencio Varela.

A estas chicas se las vio por última vez el viernes por la noche, en la zona de la rotonda de La Tablada. Los investigadores, por el momento, han establecido que subieron a una camioneta blanca.

Como uno de los celulares de las chicas se activó en Florencio Varela, se realizaron de tres allanamientos en esta localidad al sur del Conurbano, y ahora hay dos personas detenidas. Estos hombres serían de nacionalidad boliviana, y se les habría encontrado hematomas. Resta establecer a qué pertenecen esas manchas.

La detención de los dos sospechosos por la desaparición de Brenda, Lara y Morena En horas de la noche de este martes, la Policía bonaerense trabaja intensamente para tener novedades de Brenda, Lara y Morena. De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, fue el mismo viernes pasado cuando se activó en Florencio Varela uno de los celulares de las chicas de La Matanza.