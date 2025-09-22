Tres jóvenes desaparecieron de manera misteriosa y hay conmoción en La Matanza

Se trata de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15 años), quienes fueron vistas por última vez el pasado 19 de septiembre.

La misteriosa desaparición de tres mujeres jóvenes mantiene en vilo al partido bonaerense de La Matanza. Se trata de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15 años), quienes fueron vistas por última vez el pasado 19 de septiembre.

Las tres desaparecieron tras concertar un encuentro en la rotonda de la estación de servicio YPF, ubicada en la intersección de la calle Monseñor Buffano y la avenida Crovara, en Ciudad Evita.

Del Castillo había acordado reunirse con su prima, Morena Verri, y a ese encuentro se sumó Gutiérrez. Una de las versiones que comenzó a circular señala que las dos jóvenes de 20 años brindaban servicios de trabajo sexual en la zona de Flores y que esa tarde habían quedado en reunirse con un cliente. Sin embargo, desde las autoridades no confirmaron dicho dato.

El caso se encuentra en manos del fiscal Gastón Duplaá, titular de la UFI Descentralizada N°2 de Laferrere, quien lo caratuló como averiguación de paradero. En estos momentos, la Fiscalía y la Policía continúan trabajando para dar con el paradero de las jóvenes.

