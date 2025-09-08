Encontraron los cuerpos de un hombre y su sobrino en un canal: estaban desaparecidos

El hallazgo ocurrió en el canal de riego de General Enrique Godoy, Río Negro. Los dos hombres habían desaparecido el sábado a la madrugada.

La Policía de Río Negro encontró este domingo dos cuerpos en el canal de riego de General Enrique Godoy, en la zona de Tres Puentes, los cuales pertenecen a un hombre y su sobrino que desaparecieron el sábado a la madrugada luego de salir de un boliche.

Quiénes eran los hombres que aparecieron muertos en Río Negro Los fallecidos son Santiago Martín Obreque, de 20 años, y su tío, Milton David García, de 35. Ambos fueron vistos por última vez el sábado a las 7:10 de la mañana, al salir del local bailable Cataleya ubicado en la localidad de Huergo.

Según informaron medios locales en base a declaraciones de la familia, los dos circulaban en moto, pero nunca regresaron a sus respectivas casas y sus celulares daban apagados.

El hallazgo, que se realizó al día siguiente de la desaparición, ocurrió en medio de un operativo de búsqueda. Primero se ubicó el cuerpo de Santiago y luego el de su tío.

En el sitio trabajó la Policía de Río Negro, Criminalística e intervino el Ministerio Público Fiscal. El operativo, por otro lado, se mantuvo complejo debido a la gran cantidad de agua en el canal, por lo que se utilizaron equipos especializados para retirar los cuerpos y asegurar la zona.