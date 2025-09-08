Hallaron el cadáver calcinado de un hombre en un descampado de Guaymallén

El cadáver de un hombre calcinado fue encontrado la tarde de este lunes en un descampado de Guaymallén. El hallazgo se produjo cerca de las 19 en un terreno cercano al cruce de calles Manuel A. Sáez y Victoria. Detectives policiales y judiciales trabajaban en la escena bajo las directivas de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo.