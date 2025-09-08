Hallaron el cadáver calcinado de un hombre en un descampado de Guaymallén
El cuerpo fue encontrado en un descampado cerca de calles Manuel A. Sáez y Victoria. Peritos trabajaban en la escena y analizaban si se trató de un homicidio.
El cadáver de un hombre calcinado fue encontrado la tarde de este lunes en un descampado de Guaymallén. El hallazgo se produjo cerca de las 19 en un terreno cercano al cruce de calles Manuel A. Sáez y Victoria. Detectives policiales y judiciales trabajaban en la escena bajo las directivas de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo.
En la escena, la Policía Científica inició los trabajos correspondientes y analizaban si se trató de un homicidio.
Nota en desarrollo.