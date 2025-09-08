Trágico accidente en Guaymallén: una niña de 3 años murió por el choque de una moto contra una casa

El accidente ocurrido en Guaymallén provocó el derrumbe de una pared de la casa. A raíz de eso, la niña resultó herida y quedó internada en el Hospital Notti.

La niña fue internada en el Hospital Notti tras el accidente en Guaymallén.

Una moto chocó la tarde de este lunes contra una casa en Guaymallén y murió una niña de 3 años. El impacto provocó el derrumbe de una pared de la vivienda y personal de Defensa Civil analizaba si existían mayores daños estructurales.

En tanto, la pequeña que sufrió graves heridas durante el accidente y tuvo que ser trasladada al Hospital Notti. En el nosocomio constataron el deceso de la criatura.

El accidente y la muerte de la niña El trágico episodio ocurrió pasadas las 16 cuando el rodado colisionó, por motivos que son materia de investigación, contra una propiedad de calles Colón y Virgen de las Nieves.

Producto del fuerte choque, una de las paredes del inmueble cedió y se derrumbó sobre la niña, que se encontraba en el interior y sufrió severas lesiones. Frente a eso, familiares la trasladaron en un vehículo particular hasta el citado nosocomio pediátrico.

El conductor de la motocicleta fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición del fiscal de Tránsito Fernando Giunta.