Otro siniestro fatal en Guaymallén: una mujer falleció tras el choque entre una camioneta y un auto

El accidente ocurrió en el cruce de calle Buenos Vecinos y callejón Lillo de Guaymallén. La víctima fatal iba bordo de uno de los rodados.

Una mujer murió la tarde de este lunes en un choque en Guaymallén, luego de que una camioneta y un Fiat Duna colisionaron en la intersección de callejón Lillo y calle Buenos Vecinos. La víctima fue encontrada sin signos vitales en el lugar.

El siniestro ocurrió cerca de las 17.30, cuando vecinos dieron aviso a la línea de emergencias 911 sobre la fuerte colisión. Al llegar, personal policial y médicos constataron el fallecimiento de la mujer y asistieron a los demás involucrados.