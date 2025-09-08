Presenta:

Otro siniestro fatal en Guaymallén: una mujer falleció tras el choque entre una camioneta y un auto

El accidente ocurrió en el cruce de calle Buenos Vecinos y callejón Lillo de Guaymallén. La víctima fatal iba bordo de uno de los rodados.

Así quedaron los dos vehículos que protagonizaron el accidente en Guaymallén.&nbsp;

Gentileza.

Una mujer murió la tarde de este lunes en un choque en Guaymallén, luego de que una camioneta y un Fiat Duna colisionaron en la intersección de callejón Lillo y calle Buenos Vecinos. La víctima fue encontrada sin signos vitales en el lugar.

El siniestro ocurrió cerca de las 17.30, cuando vecinos dieron aviso a la línea de emergencias 911 sobre la fuerte colisión. Al llegar, personal policial y médicos constataron el fallecimiento de la mujer y asistieron a los demás involucrados.

Las autoridades avanzan en la identificación de la víctima y en las pericias correspondientes para determinar la mecánica del choque y las responsabilidades de los conductores.

