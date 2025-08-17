Terrible accidente en una carrera en Río Negro: se quedó sin frenos, ¡dio 8 vueltas en el aire! y el piloto fue internado

En el mundo del automovilismo siempre hay algún accidente. Algunos más leves y otros más graves, pero el que sufrió este domingo el piloto Juan Ignacio Álvarez en la categoría FIAT Competizione impactó a todos y generó mucha preocupación en los presentes autódromo Parque de General Roca, Río Negro.

Mientras se corría la séptima vuelta de la carrera, en una competencia de automovilismo que estaba programada a 20 minutos más un giro, el auto de Álvarez se quedó sin frenos y tras pisar el “pianito” comenzó a dar vueltas sin parar hasta chocar contra los muros de contención de la pista. En ese preciso instante, la carrera se detuvo, se reanudó varios minutos después y Daniel Cosenza se quedó con el triunfo de punta a punta.

El terrible accidente que sufrió Ignacio Álvarez El impactante choque que sufrió Juan Ignacio Álvarez en la Fiat Competizione (Créditos: Carburando TV) Por su parte, Juan Ignacio Álvarez logró bajarse sin problemas del auto y generó alivio en todos sus familiares y presentes en el circuito. De todas maneras fue atendido inmediatamente por los médicos y llevado de urgencia al Sanatorio Juan XXIII donde se le hicieron diversos estudios por precaución.

Hasta el momento no hay ningún parte médico del piloto, pero lo que sí se confirmó es que el auto se quedó sin frenos y es por ese motivo que se dio el impactante accidente.