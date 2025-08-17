La fuerte acusación de Liam Lawson a Red Bull tras su salida a comienzos de temporada: "Si sabía que iba a..."

El neozelandés, actual piloto de Racing Bulls, volvió a hablar sobre su polémica salida de Red Bull a comienzos de esta temporada de la Fórmula 1.

Liam Lawson fue uno de los pilotos de la Fórmula 1 que pasó de un equipo a otro durante esta temporada. El piloto neozelandés comenzó el año corriendo para Red Bull Racing (llego como flamante reemplazo de Checo Pérez), pero tras el GP de Australia y China, el exdirector de equipo de los Toros, Christian Horner decidió cambiarlo.

“Ha sido difícil ver a Liam luchar con el RB21 en las dos primeras carreras y, como resultado, tomamos colectivamente la decisión de hacer un cambio temprano”, había explicado el británico. En su lugar, Yuki Tsunoda, quien comenzó el año corriendo para Racing Bulls, se convirtió en el nuevo compañero de Max Verstappen y Lawson pasó al segundo equipo de las bebidas energéticas.

Liam Lawson volvió a apuntar contra Red Bull Racing tras su salida a comienzos de temporada Ahora, mientras los pilotos aprovechan el parón veraniego del Gran Circo, Liam Lawson volvió a hablar sobre su polémica salida de RB y lanzó una acusación contra su ex equipo, ya que siente que a diferencia de otros rookies no tuvo la suficiente preparación: “Si nos fijamos en cómo otros equipos han abordado la incorporación de un piloto joven y miramos los días de pruebas, el tiempo en el asiento, la cantidad de pruebas que, por ejemplo, Kimi (Antonelli) ha realizado en el pasado antes de correr este año, nosotros no hicimos nada de eso”, sentenció el oriundo de Nueva Zelanda en una entrevista con el medio RacingNews365.

Lawson rompió el silencio y habló tras su salida de Red Bull. Foto: EFE Lawson rompió el silencio y habló tras su salida de Red Bull. Foto: EFE Además, también aseguró que tras el GP de China, en el cual Red Bull había hecho mejoras en su monoplaza, terminó de confirmar la decisión de Horner: “En China, nos arriesgamos con la configuración para intentar aprender algo. Por mi parte, entendí que era para ayudarme a desarrollarme de cara al futuro, para comprender mejor el coche. Así que estaba contento de conducir con este tipo de configuración. Ese rendimiento se utilizó entonces para degradarme del equipo, básicamente”, mencionó.