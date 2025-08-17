El escandaloso final en Almagro vs. Atlanta que desató la bronca en el Ascenso

Almagro se puso 1-0 en el descuento, el línea anuló el gol, el árbitro lo convalidó y luego dio marcha atrás. Hubo tumulto, quejas y cruces en José Ingenieros.

El Ascenso volvió a ser protagonista de un papelón arbitral. Almagro y Atlanta igualaron 0-0 en un partido que terminó con escándalo en José Ingenieros por la Primera Nacional, luego de un gol agónico de Axel Rodríguez que fue primero anulado, después convalidado y finalmente invalidado por fuera de juego.

La jugada ocurrió a los 48 minutos del segundo tiempo: Thiago López mandó el centro, la pelota se desvió y Patricio Cucchi la bajó para Rodríguez, que definió y parecía darle el triunfo al Tricolor. El línea Mario Bardina levantó la bandera, pero el árbitro Franco Acita lo convalidó. En medio de protestas, discusiones y tumulto, la cuarta árbitro Laura Fortunato también intervino y, tras varios minutos de confusión, el juez retrotrajo su decisión y terminó anulando el gol.

El clima se puso caliente. Hubo empujones, tarjetas y reproches de todos lados, mientras jugadores y cuerpos técnicos rodeaban a la terna arbitral. Almagro se quedó sin los tres puntos y la sensación de que le arrebataron la victoria sobre el final.

La bronca fue evidente en la voz de Ángel González, referente del equipo: “El árbitro lo convalida, la cuarta árbitro le dice que no fue gol porque le dijeron en la tele. Esto es la primera vez que me pasa. No puede quedar así. Nos vamos con mucha amargura. Duele, nos duele mucho todo esto”, disparó tras el 0-0.