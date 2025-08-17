En vivo: Independiente Rivadavia pierde 1-0 frente a Boca en el Malvinas Argentinas

Independiente Rivadavia pierde 1-0 frente a Boca Juniors en un estadio Malvinas Argentinas con ambas parcialidades presentes. El árbitro es Pablo Dóvalo y la televisación está a cargo de ESPN Premium.

Leandro Paredes capturó la pelota suelta, sacó el remate, la pelota se desvió en Bottari y en Centurión y se convirtió en el 1-0 de Boca ante Independiente Rivadavia a los 30 minutos del primer tiempo.