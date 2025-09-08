Asesinaron a un adolescente en La Matanza: intentó defender a su mamá y lo balearon

El hecho ocurrió este fin de semana en el partido de La Matanza. Según los vecinos, los presuntos responsables ya habían protagonizado robos.

La Policía bonaerense ya identificó a los presuntos responsables del crimen en La Matanza.

Dilan Joel Insfram, de apenas 17 años, fue asesinado a tiros en el partido de La Matanza tras intentar defender a su madre de un robo. La Policía bonaerense ya identificó a los cuatro presuntos responsables.

El trágico hecho ocurrió el sábado por la tarde. La madre de Dilan, Alicia Ojeda, estaba maniobrando para entrar al garaje y el joven bajó para abrir el portón. Justo en ese momento, apareció un grupo de cuatro delincuentes armados.

Acto seguido, los ladrones abrieron la puerta del conductor y trataron de arrastrar a la mujer fuera del coche. Dilan, intentando defenderla, se interpuso y, en medio del forcejeo, recibió tres disparos. Uno le impactó en el cuello y los otros dos en la axila derecha. El chico fue trasladado de urgencia al Hospital Simplemente Evita, pero no lograron salvarlo.

Identificaron a los presuntos responsables del crimen en La Matanza La Policía Bonaerense identificó a cuatro adolescentes como presuntos autores del ataque, según informo el portal de noticias Infourbano. Uno de ellos de 15 años, señalado como el autor de los disparos, fue entregado por su propia madre y quedó detenido.