Zárate: hallaron muerto un jubilado que estaba desaparecido y detuvieron a cuatro sospechosos

El cuerpo de Saúl De Francesco , de 77 años , fue hallado sin vida el domingo por la noche, en las inmediaciones del kilómetro 121 de la Ruta 9, cerca de Baradero. El jubilado había sido reportado como desaparecido en Zárate , luego de haber sido visto, por última vez, el jueves por la noche frente a su domicilio.

Por el hecho hay cuatro personas detenidas, entre ellas una policía bonaerense que prestaba servicio en el Comando de Patrullas de Campana y su pareja, un agente de Prevención Municipal del Centro de Operaciones de Zárate (COZ). También fue arrestado un tercer implicado, de nacionalidad peruana, señalado como quien habría proporcionado el dato que desencadenó el crimen. Asimismo, un cuarto sospechoso fue capturado este domingo por la DDI de Zárate .

Los oficiales encontraron el cuerpo de la víctima en los alrededores de la Ruta 9, cerca de la ciudad bonaerense de Baradero .

Las autoridades confirmaron que la víctima fue vista subiendo a un vehículo en las inmediaciones de su casa, ubicada sobre la calle Valentín Alsina al 1000, durante la noche del jueves 18 de septiembre.

Entonces, un vecino dio aviso al 911 al observar que dos personas abordaban al jubilado y lo subían a un automóvil. La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, fue inicialmente caratulada como "privación ilegítima de la libertad con fines de robo", descartando la figura de secuestro extorsivo debido a que no se registraron contactos con la familia ni pedidos de rescate.

Cuál es la principal hipótesis del caso

La hipótesis principal indica que los autores del hecho habrían actuado con conocimiento previo, bajo la creencia de que De Francesco guardaba una suma importante de dinero en su domicilio. Según los investigadores, esa versión habría sido suministrada por el “entregador”, persona que era conocida por la víctima y cuya información resultó ser falsa.

Saúl De Francesco, jubilado encontrado muerto en Zárate Saúl De Francesco, de 77 años, fue visto por última vez el jueves pasado en la puerta de su casa. X

La policía bonaerense detenida formaba parte del Comando de Patrullas de Campana, mientras que su pareja trabajaba desde mayo de 2024 como agente municipal del COZ. Este último había sido exonerado previamente de la Bonaerense hace unos tres años, tras ser vinculado con el homicidio de un policía durante un asalto a una carbonera en la Ruta 193. No obstante, ese antecedente no figuraba en su ficha al momento de ser incorporado al municipio. Luego de su detención, fue pasado a disponibilidad hasta que se esclarezca su situación judicial.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del COZ resultaron claves para identificar a los sospechosos y reconstruir los movimientos posteriores al momento en que el jubilado fue abordado. Además, se secuestraron dos vehículos presuntamente utilizados en el hecho, que están siendo peritados.

El hallazgo del cuerpo se produjo tras varios rastrillajes realizados en la zona de Zárate y sus alrededores. El cadáver fue localizado en una zona cercana a Baradero, al costado de la Ruta 9. Las autoridades no han difundido detalles sobre el estado del cuerpo ni la causa exacta de la muerte.

Saúl De Francesco, jubilado encontrado muerto en Zárate, detenidos Hay cuatro detenidos por el crimen del jubilado en Zárate. DDI

Fuentes del caso indicaron que una de las líneas investigativas más firmes sostiene que De Francesco podría haber reconocido a quienes lo abordaron, especialmente al supuesto entregador. Esta situación habría motivado su asesinato, según la conjetura que manejan los investigadores.