Chocó Brunenger, el queridísimo influencer de las redes, y hubo dos heridos: cómo está su salud

En redes se hizo viral la foto de cómo quedó el vehículo en el que viajaba Brunenger. Tras el accidente, su amigo Coscu explicó cómo está el influencer.

El streamer Bruno Kruszyn, más conocido como "Brunenger", sufrió un grave accidente de tránsito este domingo por la mañana en la Autopista Panamericana. El choque, que involucró a su camioneta y otro vehículo, dejó dos personas heridas. A pesar de la magnitud del impacto, su colega "Coscu" confirmó que se encuentra fuera de peligro.

¿Cómo fue el accidente? El siniestro ocurrió cerca de las 7 de la mañana del domingo a la altura de la calle Paraná. La Jeep Grand Cherokee SRT de Brunenger colisionó con un Renault Mégane negro. Las imágenes del choque circularon rápidamente en las redes sociales, generando alarma entre los seguidores del influencer, quien había estado transmitiendo en vivo durante más de diez horas por su cumpleaños.

¿Cuál es el estado de salud de Brunenger? El también streamer Martín "Coscu" Pérez Disalvo se comunicó con la familia de Brunenger y llevó tranquilidad a los fanáticos a través de su cuenta de X. "Hablé con la familia de Bruno. Tuvo un accidente muy fuerte en la Panamericana. Lo importante es que sepan que está bien, él y todos los que iban en el auto", escribió. Además, aclaró un punto importante a pedido de la familia: "No estaba manejando Bruno".

¿Qué dijo Brunenger tras el accidente? En medio de la preocupación, el mismísimo Brunenger apareció en redes sociales y publicó un mensaje. "Gracias por preocuparse, estoy en el hospital ya mejorando de a poco. Recién me dan el celu. Los amo pronto volvemos", escribió. A su vez, publicó una foto en el que se lo vio con una mano vendada.

