Choque múltiple en la autopista Panamericana: más de 17 kilómetros de congestión hacia la Ciudad

Un choque múltiple ocurrido en la autopista Panamericana generó este martes por la mañana un caos de tránsito de más de 17 kilómetros en dirección a la ciudad de Buenos Aires. El siniestro vial, que involucró a al menos siete vehículos, se produjo a unos 700 metros de la avenida General Paz, en uno de los accesos más transitados a la Capital Federal.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó un operativo poco antes de las 6 para asistir a los conductores y pasajeros involucrados. Según confirmaron las autoridades sanitarias, hasta el momento no se reportaron heridos.

Por su parte, Autopistas del Sol, concesionaria a cargo de la traza, envió personal de seguridad y grúas para remover los vehículos y despejar los carriles afectados. Actualmente, el tránsito se encuentra restringido únicamente en el carril de sobrepaso, aunque la congestión se extiende desde El Talar hasta la avenida General Paz.