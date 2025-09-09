Así se ve Bariloche tras la nevada intensa que provocó la suspensión de clases
Un fuerte temporal cubrió con nieve a Bariloche y complicó la circulación en accesos y rutas nacionales. Suspendieron las clases y rige el alerta naranja.
Una intensa nevada cubrió la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Río Negro, la madrugada de este martes, generando un paisaje soñado tanto para los vecinos como para los turistas que pasean en el sur. Sin embargo, la nieve también provocó complicaciones en la ciudad patagónica, desde obstáculos en la circulación y hasta suspensión de actividades escolares.
La llegada del fenómeno blanco provocó que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una alerta naranja por nevadas de variada intensidad, lluvias y viento blanco. Sucede que, además de la nieve, la ciudad turística se vio afectada por ráfagas de viento, reducción de visibilidad y acumulación de nieve en sectores urbanos y rutas de la región.
Bariloche, con clases suspendidas por la nieve
La ciudad de Bariloche amaneció completamente cubierta de nieve, lo que llevó al Consejo Escolar a suspender las clases en todos los turnos de la mañana y de la tarde en Bariloche y localidades cercanas, como es el caso de Dina Huapi, Villa Mascardi y Villa Llanquín.
El cerro Catedral, principal centro de esquí de la región, también se vio afectado por el temporal. Durante la mañana se registraron acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros de nieve seca en sectores altos, acompañadas por ráfagas de entre 55 y 65 km/h. La temperatura en la base fue de 1 °C, mientras que en la cumbre se reportaron -2 °C, con una sensación térmica de -8 °C por efecto del viento.
Las intensas nevadas también impactaron en la red vial. Vialidad Nacional informó que la Ruta 40, en el tramo entre Bariloche y El Bolsón, presenta baja adherencia por acumulación de nieve, lo que obliga a extremar la precaución al transitar. Los equipos viales trabajan en el despeje de calzada, aunque las condiciones meteorológicas dificultan las tareas. El organismo indicó que las nevadas continuarán durante la jornada, con variaciones de intensidad.