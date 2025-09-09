Así se ve Bariloche tras la nevada intensa que provocó la suspensión de clases

Un fuerte temporal cubrió con nieve a Bariloche y complicó la circulación en accesos y rutas nacionales. Suspendieron las clases y rige el alerta naranja.

Una intensa nevada cubrió la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Río Negro, la madrugada de este martes, generando un paisaje soñado tanto para los vecinos como para los turistas que pasean en el sur. Sin embargo, la nieve también provocó complicaciones en la ciudad patagónica, desde obstáculos en la circulación y hasta suspensión de actividades escolares.

La llegada del fenómeno blanco provocó que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una alerta naranja por nevadas de variada intensidad, lluvias y viento blanco. Sucede que, además de la nieve, la ciudad turística se vio afectada por ráfagas de viento, reducción de visibilidad y acumulación de nieve en sectores urbanos y rutas de la región.

Bariloche, con clases suspendidas por la nieve Así amaneció Bariloche tras la nevada intensa que provocó la suspensión de clases El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Bariloche anunció la suspensión de clases para el turno tarde. X

La ciudad de Bariloche amaneció completamente cubierta de nieve, lo que llevó al Consejo Escolar a suspender las clases en todos los turnos de la mañana y de la tarde en Bariloche y localidades cercanas, como es el caso de Dina Huapi, Villa Mascardi y Villa Llanquín.

El cerro Catedral, principal centro de esquí de la región, también se vio afectado por el temporal. Durante la mañana se registraron acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros de nieve seca en sectores altos, acompañadas por ráfagas de entre 55 y 65 km/h. La temperatura en la base fue de 1 °C, mientras que en la cumbre se reportaron -2 °C, con una sensación térmica de -8 °C por efecto del viento.