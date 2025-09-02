Fuerte derechazo para el líder de la secta rusa capturado en Bariloche

Konstantin Rudnev está detenido por presunta trata de personas en San Carlos de Bariloche. Los otros 20 involucrados se encuentran libres.

Konstantin Rudnev, el líder de la secta rusa detenido por presunta trata de personas en San Carlos de Bariloche, recibió un nuevo cachetazo. Los otros 20 sospechosos se encuentran en libertad, aunque deben cumplir con distintas medidas de coerción y restricción.

Video: los integrantes de la secta rusa La secta rusa que operaba en Bariloche

Cabe destacar que Rudnev está acusado de ser el líder de una organización criminal transnacional de carácter coercitivo que, con fines de trata sexual y reducción a la servidumbre, captó a una embarazada de 22 años traída desde Rusia que el 21 de marzo pasado dio a luz a un bebé en un hospital de Bariloche.

Qué decidió la Justicia Desde la Agencia Noticias Argentinas informaron que el viernes pasado, se realizó una nueva audiencia debido a que se vencía la prisión preventiva de Rudnev. Durante la jornada se dictaminó que la misma se prorrogue hasta el 1 de diciembre de 2025.

A su vez, señalaron que la causa actual sólo valida las pruebas recolectadas en la Argentina, pese a que el líder ruso tiene investigaciones abiertas en otros países y hasta pedidos de captura.